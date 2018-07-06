Hayvanat bahçesinin yeni misafiri alpakalar

KARATAY
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Konya
'nın ilk ve tek hayvanat bahçesi; İç Anadolu'nun vahşi yaşam rehabilitasyon merkezi olan Karatay Hayvanat Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Her yıl yeni misafirlerle büyüyerek daha çok hayvana ev sahipliği yapan Karatay Hayvanat Bahçesinden incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, hayvanat bahçesine yeni eklenen kuş ve sürüngen evinde bulunan hayvanlar, pumalar ve alpakalarla ilgili bilgi aldı. Deve türü olan 3 adet alpakanın da katılmasıyla yaklaşık 454 adet hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinin çocuklar başta olmak üzere her yaştan insanın ilgi odağı olduğunu belirten Hançerli, hafta sonları yaklaşık 8 bin kişinin ziyaret ettiği bahçe de puma, aslan, kaplan, kurt gibi pek çok hayvanın bulunduğunu söyledi.