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CSI, faili meçhul olayları aydınlatmada Türkiye birincisi

CSI dizilerindekilere benzer yöntemlerle çözülemeyecek dosyaları çözen Cinayet Büro Amirliği ekipleri son 3 yılda, aralarında zaman aşımına uğramış 26 yıllık cinayetin de bulunduğu ve 10 yılı aşkın süre geçmiş 8 cinayeti aydınlatarak Türkiye’de faili meçhul başarısında birinci sırada

HALİT TURAN
HALİT TURAN Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
Konya CSI, faili meçhul olayları aydınlatmada Türkiye birincisi
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı istatistiklerine göre, son 3 yılda biri 26 yıllık zaman aşımına uğramış ve üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmiş 8 faili meçhul cinayeti çözerek Türkiye sıralamasında birinci oldu. Her olayı senaryo haline getirip, en küçük delili dahi değerlendirerek benzerine rastlanılmamış yöntemlerle cinayetleri aydınlatan ve marka haline gelen Konya Cinayet Büro, son olarak1,5 yıldır kayıp olarak aranan Ebubekir Kızoğlu'nun yeğeni tarafından öldürülüp gömüldüğünü ortaya çıkardı.

KAYSERİ'DE 3 ÇOCUĞU BULDULAR
Çalışma yöntemleriyle ilklere imza atan cinayet dedektifleri, dosyaların içindeki yönlendirme ifade ve görüşleri göz ardı edip yeni bir olay gibi ele alıyor. Kayseri'de 2009 yılı Ramazan Bayramında şeker toplamaya çıkan 6 yaşındaki Dilruba, 7 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin kardeşler ve 10 yaşındaki Türkan Ay'ın bulunması için 1,5 yıl sonra görevlendirilen 8 kişilik ekip, yaptıkları çalışmanın ardından, minik çocukların öldürüldüğünü ortaya çıkartarak caniyi yakaladı. 2006 yılında ise Konya'da karnesini aldığı gün kaybolan Emine Dudu Ertekin'in soruşturmasında uzun soluklu çalışmanın ardından yakalanan Ali Kemal Tufan, Ertekin ile tarihten 5 yıl önce kaybolan Ebru Çiftçi'yi tecavüz edip öldürdüğünü söyleyerek cesetlerinin yerini göstermişti. Dedektifler, 2009 yılında markete ekmek almaya gittikten sonra kaybolan 4 yaşındaki Beyza Çökekoğlu'nu da. mahalledeki komşuları Kezban Uslu tarafından kıskançlık nedeniyle boğularak öldürüldükten sonra sobada yakıldığını ortaya çıkarmıştı.
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Konya CSI, faili meçhul olayları aydınlatmada Türkiye birincisi
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