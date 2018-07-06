Konya Emniyeti’nde terfi heyecanı

İÇIŞLERI
Bakanlığının Yüksek Değerlendirme Kurulu kararları ile Konya
'da görev yapan 3 Emniyet Müdür yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi ettirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ettirilecek isimler belirlendi. Bu doğrultuda Konya'da görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdürleri Ali Loğoğlu, Hasan Aldı ve Gökhan Yağmur 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 1'nci sınıf müdürlüğe yükselen Gökhan Yağmur 15 Temmuz sonrasında 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasının yeniden kalkışma planlarını engellemede etkin görev alırken, Hasan Aldı ise terör örgütlerine yönelik operasyon yapan KOM Şube Müdürlüğünde sorumlu Emniyet Müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.