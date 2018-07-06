Konya otomotiv sektörü ana sanayiyle daha fazla çalışmalı

KONYA
Sanayi Odası (KSO), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından "TAYSAD Konya
Otomotiv Tedarik Sanayicileri Günü" programı gerçekleştirildi. KSO Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, TAYSAD Yönetim Kurulu Üyeleri Naci Faydasıçok, Tolga Yalgı, TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Buldurgan ile çok sayıda sanayici katıldı. Programın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, Konya'nın artık net bir sanayi şehri haline geldiğini söyledi. Sanayide köklü bir geçmişe sahip olan Konya'nın, otomotiv sektöründe de önemli bir alt yapıya kavuştuğuna dikkat çeken Tekelioğlu, sektörün Konya'nın ihracatında ikinci sırada yer aldığının altını çizdi. Konya otomotiv sektörünün başarılı bir ivme gösterdiğini ancak artık aftermarket piyasasının yanı sıra ana sanayi denilen OEM'lerle daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan Tekelioğlu, "Firmalarımızı ana sanayi denilen OEM'lere daha fazla çalışır hale dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu başarabilmek için de kurumsallaşmaya önem vermemiz, aftermarket kültürünün üzerine OEM kültürünü de ilave etmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken önemli konulardan bir diğeri de insan kaynağımızı çok iyi eğitmek. Konya Sanayi Odası olarak bu konularla ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu. Tekelioğlu, herkesin çok çalışarak Konya'yı ve Türkiye'yi bir üst basamağa tırmandırmak için mücadele etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Naci Faydasıçok da, TAYSAD'ın Türkiye genelinde 408, Konya'da da 9 üyesi olduğunu söyledi. Dernek üyelerinin toplamda 200 binden fazla çalışanı, 140 Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunduğunu belirten Faydasıçok, 10 milyar dolardan fazla ihracat ve 22 miyar dolardan fazla iş hacmi oluşturduklarını vurguladı. TAYSAD'ın Türkiye'nin Otomobili'ne destek verecek bir çalışma içinde olduğunu da söyleyen Faydasıçok, "Üyelerimizin yapabileceği ya da yapamayacağı parçaları liste haline getiriyoruz. Bu rapor, Yerlileştirme Yürütme Kuruluna ve Ortak Girişim Grubu'na iletilecek. Bunun sonunda da bu yatırımda yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.