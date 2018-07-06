Mehmet Hançerli çalışmaları değerlendirdi

KARATAY
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, göreve geldiğinden bugüne gerçekleştirilen yatırımları ve projeleri değerlendirdiği toplantıda bir Karataylı olarak gerek günümüze taşıdığı kültürel mirası gerek sürekli gelişen yapısı ile Hazreti Mevlana'nın diyarı Karatay'ın, Konya
'nın dünyaya açılan vitrini olduğunu dile getirdi. Başkan Hançerli şunları söyledi : "Karatay'a hizmet etme şerefine erişmiş olmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Göreve geldiğimiz 2004 yılından bu yana Karatay'ın bin yıllık köklerine bağlı kalarak Karatay'ı her gün daha da modernleşen bir cazibe merkezi haline getirip, Karataylı hemşerilerimizi daha yüksek standartlara sahip yaşam alanlarına sosyal donatılara ve kültürel faaliyetlere kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz."