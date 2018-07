Pekyatırmacı: Hizmet yarışımız daha da hızlanacak

BUGÜN NELER OLDU

Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri Cuma Buluşmalarının son adresi Yazır Mahallesiydi. Başkan Pekyatırmacı, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek gelen istek ve önerileri dinledi. Her hafta farklı bir mahallede mahalle sakinleriyle buluştuklarını belirten Pekyatırmacı, "Gelenekselleşen buluşmalar ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle bir araya geliyor, bu buluşmalar ile yapılan hizmetleri anlatırken, mahallelerimizin eksiklerini de yerinde tespit ediyoruz. Bu buluşmalar sorunların çözümüne büyük katkı sağlarken yeni hizmet planlarımızın oluşmasına, verimli ve kaliteli projelerimizin günışığına çıkmasına vesile olmaktadır. Amacımız Selçuklu'da hizmet standardımızı hızla yükselmektedir. Bu nedenle Selçuklu'da her fikre değer veriyor, her öneriyi dikkate alıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimin yapıldığı 24 Haziran sonrasında Türkiye için yepyeni bir dönemin başladığını ifade eden Pekyatırmacı, yeni dönemde vatandaş odaklı hizmetin daha da önem kazandığını dile getirerek: " Bu noktada yerelde belediyelerimizin hizmetleri bir kat daha önem kazandı. Selçuklu' da belediyecilik hizmetleri ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda planlanıyor. Sadece merkez mahalleler değil ilçe merkezinden uzak olan mahallelere de talepler ve yerinde yapılan tespitler doğrultusunda hizmetler üretiliyor. Selçuklu'da hemşehrilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu'da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekleyerek ilçemize ve şehrimize katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz" dedi. Pekyatırmacı'ya, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan , Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.