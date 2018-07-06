Selçuklu’ya 62 suni çim saha daha

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Belediyesi spora ve sporcuya yaptığı yatırımlara devam ediyor. Amatör sporlara yaptığı tesisleşme hamleleri ile spor camiasına ulusal ve uluslararası alanda birçok sporcu kazandıran Selçuklu Belediyesi ilçeye yeni tesisler yapıyor. 14'ü okul, 48'i de ilçe genelindeki mahalleler olmak üzere toplam 62 yeni suni çim saha için çalışmalar başladı. Böylece daha önce okullara, parklara ve mahallelere yapılan 42 suni çim saha ile ilçedeki spor altyapısını güçlendiren Selçuklu Belediyesi, ilçeye kazandıracağı 62 yeni suni çim saha ile amatör futbolcuların ve öğrencilerin spor alanlarını arttırıyor. Toprak zeminli sahalara göre spor ve sporcu sağlığı açısından daha faydalı olan suni çim sahalar, toz ve sporcu yaralanmalarını minimum seviyeye indiriyor. 5 milyon lira üzerinde maliyete sahip 44x24 metre ebatlarındaki suni çim sahalar kısa sürede tamamlanarak hizmet sunulacak.