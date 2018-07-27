Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Başkan Özgüven: Duygu sömürüsüne izin yok

Başkan Özgüven: Duygu sömürüsüne izin yok

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Başkan Özgüven: Duygu sömürüsüne izin yok
EMNiYET Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine önlerinde ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde vicdani duyguları suistimal eden dilencilere gerekli işlemleri uyguluyorlar. Başkanı Özkan Özgüven, "Özellikle kalabalık yerleri ve Cami önlerini seçen dilenciler hemşehrilerimizin vicdani duygularını suistimal ediyor. Bu anlamda belediye olarak her zaman müdahale ettiğimiz dilencilerin duygu sömürüsü ile hemşehrilerimizi rahatsız etmelerine izin vermiyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Özgüven: Duygu sömürüsüne izin yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN