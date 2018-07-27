Başkan Özgüven: Duygu sömürüsüne izin yok

EMNiYET
Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine Cami
önlerinde ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde vicdani duyguları suistimal eden dilencilere gerekli işlemleri uyguluyorlar. Belediye
Başkanı Özkan Özgüven, "Özellikle kalabalık yerleri ve Cami önlerini seçen dilenciler hemşehrilerimizin vicdani duygularını suistimal ediyor. Bu anlamda belediye olarak her zaman müdahale ettiğimiz dilencilerin duygu sömürüsü ile hemşehrilerimizi rahatsız etmelerine izin vermiyoruz" dedi.