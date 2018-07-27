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Belediyeden parklara güvenlik kamerası

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Belediyeden parklara güvenlik kamerası
EREĞLİ Belediyesi güvenlik amaçlı parklara kamera sistemi kuruyor. Belediye Başkanı Özkan Özgüven "Hizmet noktasında birçok ilki gerçekleştiriyor, önemli yatırımları şehrimize kazandırıyoruz. Tüm bu hizmet ve yatırımların yanı sıra vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için imkanlarımız doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda parklarımızı güvenlik kameralarıyla daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Parklarımızın kontrolü ve denetimi için teknik ekibimizin tespiti sonucunda faklı noktalara güvenlik kameraları yerleştirdik" ifadelerini kullandı.
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Belediyeden parklara güvenlik kamerası
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