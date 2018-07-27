DDY 2. Etap Park açıldı

EREĞLİ Belediyesi DDY
2. Etap Park
ının açılını gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri ve vatandaşlar mezbelelik alanı böyle güzel bir alana dönüştürdüğü için Belediye Başkanı Özkan Özgüven
'e teşekkürlerini iletti. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Demir Yollarının bir güzergahı olan bu parkımızın içerisinde bir tarihi depo var, ilerde lojmanlar var. Burası Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılmış tarih eser altında koruma altına alınmış bir bölge. Bu anlamda yaptığımız her işin projesini yaparak bir restorasyon çalışması da yapıyoruz" dedi. Daha sonra açılış ve kurdele kesimi yapıldı. Hemen arkasından sahneye gelen İsmail Altunsaray katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.