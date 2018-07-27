Derbent ve Akören’e hastane müjdesi

DERBENT İlçe Devlet Hastanesi
'nin yer tespit çalışmaları tamamlandı. Proje hazırlıklarının da sona ermesiyle yeni hastane binası için ihaleye çıkılacağı açıklandı. İl Sağlık
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç
ve hizmet başkanları Derbent de incelemelerde bulunarak Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı ve Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar'ı makamlarında ziyaret ederek Derbent'e kazandırılacak olan yeni hastane ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Derbent İlçesi'nde sunulacak olan sağlık hizmeti kalitesinin, ilçeye 4 kilometre uzaklıkta kurulacak olan Aladağ Kayak Merkeziyle daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Başkan Acar, "Derbent ilçemize yeni ve modern bir hastane yapılacak olması bizleri son derece memnun etmektedir" dedi. Mevcut hastane binasının Sağlık Bakanlığı
'nın belirlediği fiziki standartların altında olduğunu bu nedenle yeni bir hastane binasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç "Böylesine güzel bir projenin hayata geçirilmesi noktasında verdikleri her türlü destek ve katkıdan dolayı Sağlık Bakanlığımıza ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum" dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılı yatırım programına alınan yeni hastane binası inşaatı yer tespit çalışmaları için Akören'e giden Prof. Dr. Mehmet Koç ve beraberindeki heyete Akören Belediye Başkanı Ekrem Tulukçu eşlik etti. Akören Devlet Hastanesi'nin yetersiz kaldığını ifade eden Koç, "Akören'e yeni bir devlet hastanesi yapılacak" diye konuştu.