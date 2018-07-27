Dutlu Koruluğu Meram’ın yeni gözdesi

MERAM
Belediyesi tarafından 3 yıllık hummalı bir düzenleme çalışması sonucu geçen Mayıs hizmete açılan Dutlu Koruluğu, Konya
lılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hizmete açıldığı günden bu yana şehrin dört bir yanından misafirlerini ağırlayan 850 bin metrekarelik dev koruluk, özellikle hafta sonlarında vatandaşların şehrin stresinden uzaklaşarak aileleri ile birlikte vakit geçirmelerine imkan sağlıyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, vatandaşların Dutlu Koruluğu'na gösterdikleri ilgiden oldukça mutlu olduklarını belirterek "hızla gelişen şehrimizde; halkımızın özellikle yaz dönemlerinde ihtiyaç duyduğu doğal yeşil alanlar, sportif alanlar ve aktivite alanlarına yönelik fiziki düzenlemelerimizle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Konya'nın yeşil incisi Meram'da yeşil dokuyu daha da zenginleştirmeyi kendimize görev edindik. Hummalı bir çalışmanın ürünü olarak, 850.000 metrekarelik devasa bir alanda hemşehrilerimiz için gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden ekiplerimizle seferber olduk ve Konya'da ilk defa koruluk oluşturarak Dutlu Koruluğu'nu hizmete açtık" dedi.
HER YÖNÜYLE FARKLI BİR KONSEPT
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İçerisinde birçok spor alanı ve tesislerin yer aldığı korulukta 100 farklı çocuk oyun grupları ve 40 bin metrekarelik çocuk oyun parkının bulunduğunu belirten Toru, "koruluğumuz içerisinde Meram'ım önemli bir simgesi olan üzüm bağlarını yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda oluşturduk" diye konuştu.