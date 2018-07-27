Hayvanat Bahçesi’nin son gözdeleri

KARATAY
Belediyesi Hayvanat Bahçesi
dünyanın farklı bölgelerinden birçok egzotik hayvan türünü bünyesine katmaya devam ediyor. Hayvanat Bahçesi'nin son gözdesi Avustralya
'ya özgü bir kuş olan EMU'lar oldu. Konya
'nın ilk ve tek hayvanat bahçesi; İç Anadolu
'nun ise tek hayvan Rehabilitasyon Merkezi
olan Karatay Hayvanat
Bahçesi'nde dünyanın farklı bölgelerinden hayvanları vatandaşın ziyaretine sunarken, burada barınan hayvan türlerini de arttırıyor. Hayvanat Bahçesi'nin son gözdesi Avustralya kökenli EMU kuşları oldu. Avusturalya'ya özgü ve devekuşları ile akraba görüntüsü itibariyle devekuşlarını andıran Emu Kuşları Kıtanın en büyük yerli kuşudur. Karatay Hayvanat Bahçesindeki Emu'lar kendileri için oluşturulan yaşam alanına kısa sürede uyum sağladı.