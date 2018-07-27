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’nin son gözdeleri

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Hayvanat Bahçesi’nin son gözdeleri
KARATAY Belediyesi dünyanın farklı bölgelerinden birçok egzotik hayvan türünü bünyesine katmaya devam ediyor. Hayvanat Bahçesi'nin son gözdesi 'ya özgü bir kuş olan EMU'lar oldu. 'nın ilk ve tek hayvanat bahçesi; 'nun ise tek hayvan olan Bahçesi'nde dünyanın farklı bölgelerinden hayvanları vatandaşın ziyaretine sunarken, burada barınan hayvan türlerini de arttırıyor. Hayvanat Bahçesi'nin son gözdesi Avustralya kökenli EMU kuşları oldu. Avusturalya'ya özgü ve devekuşları ile akraba görüntüsü itibariyle devekuşlarını andıran Emu Kuşları Kıtanın en büyük yerli kuşudur. Karatay Hayvanat Bahçesindeki Emu'lar kendileri için oluşturulan yaşam alanına kısa sürede uyum sağladı.
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Hayvanat Bahçesi’nin son gözdeleri
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