Konya Anadolu’nun sağlık üssü oluyor

5 yıldızlı otel konforundaki hastanenin yataklı servisleri de Ağustos ayında vatandaşların hizmetine sunulacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için 4 yıl önce Kalkınma Bakanlığı
ile yapılan görüşmeler çerçevesinde projelendirilen hastane binası TOKİ
'nin katkılarıyla tamamlanarak hizmete açıldı. 75 bin açık, 100 bin metrekarede kapalı alana sahip, 900 yataklı hastane 4 yıl içerisinde tamamlanarak poliklinik hizmeti vermeye başladı. Türkiye
'de sağlık alanında güzel gelişmelerin yaşanmaya devam ettiğini belirten NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "fakülte binası 3,5 yıl içerisinde tamamlandı ve hizmete girdi. Bölgemize, şehrimize hayırlı olsun. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi daha donanımlı, modern, çağdaş, hastalarımızın ve hekimlerimizin daha uygun ortamlarda hizmet üretebileceği nitelikli bir binaya kavuşmuş oldu" dedi.
HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ
Binanın teknik özellikler açısından farklı olduğunu belirten Rektör Şeker, "Hem elektrik üretimi, verimlilik, iklimlendirme hem de akıllı bina olması bağlamında her bir kliniğin ince ince düşünülerek yerleştirildiği, her faaliyetin tek tek incelendiği, sağlık eğitimi ve sağlık hizmetinin nitelikleri göz önünde bulundurularak planlamanın yapıldığı bir bina. Konya
'da kaliteli ve nitelikli bir sağlık kuruluşu örneğini, ülkemizde var olan diğer örnekler gibi görmüş oldu. Bundan sonra bize düşen; bu binanın hakkını verecek şekilde hem genç doktorları yetiştirmek hem de daha üst düzeyde verimli, nitelikli, modern sağlık hizmetini sunmaktır" diye konuştu. Taşınmaya yönelik ön hazırlık çalışmalarının yaklaşık 1 senedir devam ettiğini belirten Şeker, "diğer binalarımızı da rehabilite ederek, gerek onkoloji gerek psikiyatri polikliniklerini ve diğer branşlarımızı da mevcut yerlerinin daha geniş mekâna taşınmasıyla beraber daha kaliteli ve nitelikli kılmış olacağız. Tıp eğitiminde, sağlık eğitiminde, sağlık hizmetinde daha öne çıkmış olan bir Konya, kalitesini artırmış bir üniversite olarak hizmet üretmiş olacağız" dedi.
YATAKLI SERVİSLER AĞUSTOS'TA HİZMETTE
HASTALARA
5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet verileceğini aktaran Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, "Ülkemiz için çok anlamlı bir gün olan 15 Temmuz'da açmayı planladığımız, umutla beklediğimiz hastanemiz hizmet vermeye başladı. Özellikle poliklinik hizmeti bazında hastanemizi hizmete açtık. Göz, fizik tedavi, psikiyatri, cildiye, çocuk ve onkoloji poliklinikleri dışındaki bütün polikliniklerimiz yeni binamızda hizmet vermeye başladı. İnşallah hastalarımız çok yakın zamanda 5 yıldızlı otel hizmetini almaya başlayacak" dedi.