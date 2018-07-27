SİME-SEN’de Fehmi Mıngır dönemi

SİVİL
memurların hakları ve talepleri konusunda çalışan Sivil Memurlar Sendikası'nın Konya İl Başkanlığına Fehmi Mıngır
atandı. Mıngır, sivil memurlara yapılan haksızlıkların önüne geçmek için mücadele edeceklerini söyledi. Başkan Fehmi Mıngır, sendikanın Milli Savunma Bakanlığı
ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbeli personel ile birlikte çalışan, kurumların her türlü teknik, hukuki, mali, idari ve destek hizmetlerini yürüten ve askerlerin tabi olduğu 24 saat esasına göre çalışma ve disiplin şartlarına tabi olan, ancak birçok imkandan yararlanmayan memurların hakları savunmak olduğunu söyledi. Sivil devlet memurlarına yapılan üvey evlat muamelesinin son bulması gerektiğini belirten Mıngır, "Mali haklarımızın askerlerle birlikte ele alınarak iyileştirilmesini ve ayrıştırılmanın son bulmasını, Fiili Hizmet Süresi Zammı-Yıpranma Hakkının verilmesini, orduevi- sosyal tesis, lojman ve servislerden ayırımcılık yapılmadan faydalanmayı istiyoruz" dedi.