Vatandaşlarımızla her daim beraberiz

Halk günlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar samimi yaklaşımları ve alakası için Başkan Özgüven'e teşekkür ediyorlar. Ayrıca bu haftaki halk gününde Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın yemin ederek resmen Türkiye Cumhuriyeti 'nin 1. Başkanı olması vesilesiyle hayırlı olsuna gelen vatandaşlar çoğunluktaydı, bir de Özgüven'den özel bir talepte bulunarak selamlarını iletmesini dilediler. Biz, halka hizmet Hakka hizmet düsturuyla çıktık yola diyen Başkan Özgüven: "Her an ve her yerde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Onların dertleriyle dertleniyor, çözüm üretme noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Salı günleri düzenlediğimiz Halk Günümüzle de herhangi bir nedenle bir araya gelemediğimiz vatandaşlarımızı ağırlıyor, istek ve taleplerini dinleyerek talimatlarımızı veriyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi ve samimiyetleri bizleri mutlu ediyor. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz halk günümüzde bazen taleplerini, bazen teşekkürlerini bazen de önerilerini bizlere sunuyorlar. Bu haftaki halk günümüzde vatandaşlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Başkanı olması vesilesiyle bize hayırlı olsun dileklerini sundular ve selamlarını iletmemizi rica ettiler. Bu nazik davranışlarından dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Allah(cc)'ın izniyle bu taleplerini yerine getireceğimizi belirtmek istiyorum. Bizim gayemiz halka hizmet etmenin Hakka hizmet etmek olduğu bilinciyle şehrimize ve hemşehrilerimize daha iyi hizmetleri sağlamak. Bu noktada onların desteği bizim için çok önemlidir. Her istek, talep ve önerilerini değerlendiriyoruz, programlarımızı buna göre yapıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri söylediğimiz gibi şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizi muhabbetle selamlıyor, desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.