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Vatandaşlarla park buluşması

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Vatandaşlarla park buluşması
Belediye Başkanı kısa süre önce yapımı gerçekleşen parkta vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri Özgüven'e teşekkür ederek ikramlarda bulundular. Yaptığımız hizmetlerin takdir görmesi bizleri mutlu ediyor diyen Özgüven, "Kısa süre önce yapımını tamamladığımız parkta hemşehrilerimizle bir araya geldik. İlgileri, ikramları ve güler yüzleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki tebessüm bizim için her şeyden önemlidir. Hizmet noktasında onların da desteğiyle önemli çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.
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Vatandaşlarla park buluşması
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