Vatandaşlarla park buluşması

EREĞLİ
Belediye Başkanı Özkan Özgüven
kısa süre önce yapımı gerçekleşen parkta vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri Özgüven'e teşekkür ederek ikramlarda bulundular. Yaptığımız hizmetlerin takdir görmesi bizleri mutlu ediyor diyen Özgüven, "Kısa süre önce Hacı Mustafa Mahallemizde
yapımını tamamladığımız parkta hemşehrilerimizle bir araya geldik. İlgileri, ikramları ve güler yüzleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki tebessüm bizim için her şeyden önemlidir. Hizmet noktasında onların da desteğiyle önemli çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.