Yurtdışındaki çocuklar için Türkçe öğreticileri yetişiyor

YURTDIŞI
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yurt dışında yaşayan çocuklara anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla Türkiye
'nin köklü ve yenilikçi 5 üniversitesi ile protokol imzaladı. Yurt dışındaki gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki yönden iyi yetişmesi için çalışmalar yürüten YTB, orada büyüyen çocukların anadilleri olan Türkçe konusunda da önemli programlar yürütüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl YTBSakarya
Üniversitesi işbirliğiyle Türkçe öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amacıyla başlatılan ve başarılı sonuçlar veren "Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı", Türkiye'nin köklü ve yenilikçi 5 üniversitesiyle imzalanan protokolle "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" şeklinde genişletildi. Bu kapsamda Necmettin Erbakan Üniversitesi
, Akdeniz Üniversitesi
, Hacettepe Üniversitesi
, Sakarya Üniversitesi
ve Yıldız Teknik Üniversitesi
bünyesinde açılacak olan yüksek lisans programlarıyla yeni eğiticilerin yetiştirilmesi planlanıyor.