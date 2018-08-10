100 günde 6 proje

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin, ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye olmak üzere ilk 100 günlük hedefini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Konya
'daki birçok proje de planlar arasında yer aldı. 100 gün içerisinde devam eden projelerden Yüksek Hızlı Tren Garı hizmete sunulacak. Türkiye Lojistik Sektörüne 1,7 milyon ton taşıma kapasitesi sağlanacak Konya Kayacık Lojistik Merkezi faaliyete geçecek. Konya ile birlikte İzmir, İstanbul, Ankara ve Kayseri'nin de aralarında bulunduğu toplam 73 kilometre şehir içi raylı sistem hattı yapımıyla, 248 araç alımı için ihaleye çıkılacak. Konya Meram Millet Bahçesinin de inşasına başlanacak. Bölge Adliye Mahkemelerinde ise Konya Bölge Adliye Mahkemesi ilk olarak Sakarya ile birlikte hizmete girecek. Konyalı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kente yaptığı resmi ziyarette Konya'nın sorunları masaya yatırıldı. Bakan Murat Kurum, Konya'da dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için yeni konutlar üretileceğini açıkladı. Kurum, "Konya'da alt gelir grubuna yönelik sosyal konutlarla ilgili yer çalışmamız olacak. İnşallah yakın zamanda burada bir konut üretimi yapacağız. Alt gelir grubunda vatandaşlarımız alabileceği konut çalışmamız olacak. Sanayi şehri Konya'mızda sanayi bölgemizin daha da artırılmasına yönelik neler yapabiliriz, yerinde görüşüp tespit edeceğiz ve buna yönelik planlamalar yapacağız. Atıl durumdaki hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması, vatandaşlarımızın buradan gelir elde etmesi anlamında yapmamız gerekenler neyse onları yapacağız" dedi ŞEHİR HASTANESİ 2019'A
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Konya Şehir Hastanesini 2019 yılı sonuna açmayı planladıklarını söyledi. Koca, "Yeni dönemde özellikle Konya'mızın değerler noktasında Türkiye'deki yerini biliyoruz. Bu anlamda ayrıca sağlık kenti vizyonuyla Konya'ya hizmet etmek istiyoruz. Üniversite, eğitim ve araştırma, devlet ve özel sektör işbirliğiyle iş gücü bir araya getirilerek hep birlikte birbiriyle ilişkisini oluşturup yeni mükemmeliyet merkezleri, özellikle yakında zamanda 2019'a hedeflediğimiz şehir hastanesinde planlamak istiyoruz. Şehir Hastanesi biliyorsunuz bölgenin en önemli hastanesi olarak planlanıyor, 2019 sonuna yetiştirmek istiyoruz. Konya'nın turizmdeki yerini bu anlamda sağlık turizmindeki yerini daha güçlendirerek yol alalım istiyoruz" diye konuştu. Koca, ayrıca kabinede yer alan iki Konyalı Bakan olarak şehrin özelde bütün sorunlarıyla ilgilenerek çözüme kavuşturmak istediklerinin altını çizdi. Dar gelirli ailelere TOKİ'den konut müjdesi KONYA
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hafta sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya ziyaretlerinde verdikleri yeni müjdelerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Hemşehrilerimizin bizden istediği bir projeyi daha hayata geçiriyoruz inşallah. Dar gelirli ailelerimiz için TOKİ ile toplu konut üretilmesi konusunda mutabakat oluştu" dedi.