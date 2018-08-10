Beyşehir Göl Festivali’nde Ahmet Şafak konseri ile muhteşem kapanış

BUGÜN NELER OLDU

, on gündür süren Uluslararası Göl Festivali, gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile sanatçı Ahmet Şafak'ın sahne aldığı konser programının ardından sona erdi. Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi gerçekleştiren festivalin son akşamında sevilen sanatçı Ahmet Şafak Beyşehirliler'le buluştu. Şafak, festival alanını hınca hınç dolduran Beyşehirliler'e seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile unutulmaz bir gece yaşattı. Son albümünde yer alan eserlerinin yanısıra en sevilen şarkılarını alanı dolduran gençlerle birlikte hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, milli ve manevi duygulara dokunan parçaları ile de bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konser programında sanatçı Ahmet Şafak'a fotoğrafının yer aldığı festival anısına yaptırılan özel bir tablo hediye etti. Özaltun sanatçı Şafak'ı daha önce dinlediklerini ancak sahnede birebir canlı olarak ilk kez görmenin mutluluğunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirerek, "Allah'ım inşallah bu meydanlardaki birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.