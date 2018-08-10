Beyşehir’de çocuk parklarında güvenlik kamerası dönemi

BUGÜN NELER OLDU

BEYŞEHIR ilçesinde, çocuk oyun parkları Belediye tarafından güvenlik kameralarıyla donatılmaya başlandı. İlk etapta, göl kenarındaki parklarda başlayan uygulama zamanla diğer parklarda da yaygınlaştırılacak. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, kent merkezinde bulunan çocuk oyun parklarına yüksek çözünürlükte güvenlik kamerası yerleştirilmesi uygulamasını ilk olarak Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı'nda kurdukları yeni çocuk oyun parkında başlattıklarını söyledi. Beyşehir Belediyesi tarafından Öğretmenevi karşısındaki park alanının yenilenmesinin ardından güvenlik kamerası da yerleştirdiklerini belirten Özaltun, "Belediye olarak bugüne kadar ilçemiz sınırlarındaki 67 merkez ve dış mahallemize parklar yaparak çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunduk. Bu parkları yaparken birinci önceliğimiz hep çocuklarımızın güvenliği oldu. Bu anlamda, Belediye olarak en son Öğretmenevi karşısındaki oyun parkımızı yüksek güvenlikli oyun gruplarıyla yenileyerek kısa süre önce çocuklarımızın hizmetine sunduk. Beyşehir Belediyesi olarak artık ilçemize Türkiye standartlarında çocuk oyun parkları kazandırmaya başladık. Dolayısıyla, bu güvenlik konsepti içerisinde bu parklara kamera yerleştirilmesi çalışmaları da yer alıyor"dedi.