Camilerde bayram temizliği

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde ilçe merkezi ve dış mahallelerde bulunan camilerin genel bir temizlikten geçirilmesi için seferber oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, belediye olarak ilçe genelinde yer alan tüm cami ve ibadethanelerde kurban bayramı öncesinde başlattıkları genel temizlik çalışmasının devam ettiğini söyledi. Özaltun, Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil cami ve ibadethane temizleme aracının ilçedeki tüm camileri dolaşarak vatandaşların dini ibadetlerini kutsal mekânlarında daha temiz ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri adına temizlik çalışması yürüttüğünü vurguladı. Özaltun, ilçedeki camilerde yürüttükleri temizlik çalışmasının yanı sıra ibadethane bahçelerini vatandaşların istifadesi için kamelya ve banklarla donattıklarını da sözlerine ekledi.