İsme özel kalem sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

en değerli varlık ve geleceğin teminatı olduğu düşüncesiyle böyle bir proje gerçekleştirildiğini belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, çocukların kişisel gelişimlerine yönelik hizmetleri yapmaya özen gösterdiklerini söyledi. Özgüven, "en önemlisi de eğitim, belediye olarak eğitime olabildiğince destek oluyoruz. 'Ağaç yaşken eğilir' prensibimizle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca yaz tatili boyunca Camilerimizde Kuran-ı Kerim eğitimi alan çocuklarımıza isimlerine özel kalem dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Duyarlılık göstererek dini eğitimlerini almak üzere yavrularını Camilere gönderen ailelerimizi tebrik ediyorum. Belediye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi. Uygulamadan dolayı mutluluklarını dile getiren çocuklar ise Başkan Özkan Özgüven'e teşekkür etti.