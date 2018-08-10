KSO’da istihdam teşvikleri anlatıldı

KONYA
Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Konya
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş, Konya Sanayi Odası Genel Sekreteri Mustafa Sedat Taşkazan ve çok sayıda işveren temsilcisi katıldı. Toplantının açılışında konuşan Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş, 2018 yılı içerisinde ilave istihdam teşvikleri, Bir Senden Bir Benden İstihdam teşviki, İş Başı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği protokolü ile Engelli ve Eski Hükümlü Girişimci Desteği uygulamaları hakkında bilgi verdi. Keleş Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile çalışan işletmelerin sayısının az olduğuna dikkat çekti.