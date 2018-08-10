Lojistik üssünde uzmanlık eğitimi

ÜLKE ihtiyaçlarını gözeterek akademik yapısını şekillendiren ve bölümler açan KTO Karatay Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile çağın gereklerini karşılayabilecek uluslararası ticaret alanında uzman mezunlar yetiştiriyor. Eğitim süreleri boyunca sektör temsilcileri buluşma fırsatı yakalayan öğrenciler, teorik bilgilerinin yanı sıra 4 yıllık iş tecrübesi elde ediyor. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nün önemine değinen KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk
, "Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması açısından, lojistik alanındaki yatırımların artması gerekmektedir. Lojistik, dış ticaret hacminin büyümesi ve yabancı sermayenin ülkeye kazandırılmasında en önemli etkenlerden bir tanesidir. Uluslararası ticaret hacminin artmasına, ülkeler arasındaki sınırların kalkmasına paralel olarak lojistik sektörü son dönemde önem kazandı. Uluslararası Ticaret ve Lojistik günümüzde dünyadaki en önemli, en büyük ve en dinamik sektörlerden biri haline geldi. Artık mal ve hizmetler dünyanın herhangi bir coğrafyasında tasarlanıp, bir başka coğrafyasında üretilip ve başka bir yerinden talep görüyor. Dolayısıyla mal ve hizmet üreten şirketleri öne çıkaran ve avantajlı hale getiren etken hız ve zamanında teslimat olarak ortaya çıkıyor. Doğru ürünün, doğru yerde, doğru zamanda ve kabul edilebilir bir maliyetle müşterilere ulaştırılması gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'deki firmaların artık dış pazarlara daha fazla açılmakta; küresel markalar oluşturarak, stratejik birleşmeler veya satın alımlar gerçekleştirerek gerçek anlamda çokuluslu firmalara dönüşmekte olduğunu söyleyen Öztürk, "Bu süreç, küresel rekabetin yarattığı risk ve fırsatları değerlendirebilecek, farklı kültürel yapılara uyum sağlayabilecek ve uluslararası pazarlama, finansman ve stratejik konularda karar verip uygulayabilecek, uzmanlara olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu bağlamda asıl sermayemiz olan insana yatırım noktasında KTO Karatay Üniversitesi olarak sektörü ve sektörün doğru yönetimini önemsiyoruz. Şehrimize ve ülkemize en üst düzeyde fayda sağlayacak bölümler ile üniversitemizi taçlandırıyoruz" dedi.