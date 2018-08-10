Türk yıldızları Beyşehir semalarında

Beyşehir Belediyesi tarafından festival alanında gerçekleştirilen göl festivalinin son gününde, dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları, Beyşehir ilçesinde göl üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Gösteri öncesi Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterilerini izleyen festival alanını hınca hınç dolduran kalabalık, ardından başlayan Türk Yıldızları gösterilerini adeta nefeslerini tutarak izledi. İzleyenler, cep telefonlarıyla ve fotoğraf makineleriyle Beyşehir semalarında kalp ve değişik figürler çizerek gösterisini gerçekleştiren uçakları görüntülemeye çalıştı. 4'lü ve 2'li paketler halinde uçuşlar gerçekleştiren Türk Yıldızları, birbirlerine oldukça yakınlaşınca vatandaşların yüreği ağzına geldi. GÖĞSÜMÜZ KABARDI
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı konuşmada, güzel, coşkulu ve sevinçli bir günde meydanı hınca hınç dolduran Beyşehirliler'e ve gösterileri izlemek için ilçeye gelen herkese gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Festival meydanının bugüne kadar on binlerce insanı misafir ettiğini vurgulayan Özaltun, "Bugün ilginç anlar yaşadık, gerek gökyüzünde gerek bu meydanda. Milletvekilimiz Leyla Şahin Hanımefendi ile birlikte gölün üzerinde Eşrefoğlu Camisi'nin minaresinden, jandarma burnundan, Konya
'nın denizinin sahil kıyısından, Vuslat Parkı'ndan, evlerinden, yüksek yerlerden, göl üzerinden, seyir tepelerinden tüm insanımızla birlikte hep beraber kahramanlarımızı izledik. 7 tane uçakla Türkiye genelinde tek olan, dünya genelinde belki de iki veya üç olan savaş uçağı ile gösteri yapan Türk takımını izledik. Göğsümüz bir kez daha kabardı. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da konuşmasında, festivalin kapanış gününde gösterileriyle büyük bir onur ve gurur yaşatan Türk Yıldızları'na teşekkür etti. BAŞKAN TABLO HEDİYE ETTİ GÖSTERILERIN
tamamlanmasının ardından gösterileri göl kenarında Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile birlikte izleyen AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Filo Komutanı adına plaketini bir pilota verdi. Belediye Başkanı Murat Özaltun da Türk Yıldızları'nın fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti.