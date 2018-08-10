Ziyaretçilerine ücretsiz kültür gezileri

BUGÜN NELER OLDU

İlçe Belediyesi, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Göl Festivali kapsamında ilçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik olarak ücretsiz kültür gezileri düzendi. Geziler kapsamında, Beyşehir Gölü Milli Parkı da ziyaretçilere tanıtıldı. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival günleri boyunca gerçekleştirilen kültür ve doğa gezileri yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, kültür gezileri kapsamında kendilerine rehberlik eden görevliler nezaretinde Yeşildağ Leylekler Vadisi, Beyşehir Gölü ve adaları, Beyşehir Gölü Sündüs Seyir Noktası, Üç Adalar Seyir Tepesi, tarihi Kubadabad Sarayları, göle kıyısı olan bazı yerleşim merkezleri, Kızkalesi Seyir Yeri, Kızıl Kilise Kamp Alanı, Mada Adası,Sonsuz Şükran Köyü ve Eflatunpınar Hitit Kutsal Havuzu gibi tarihi ve doğal mekanları gezdi. Gezi çerçevesinde katılımcılar, yaklaşık 165 kilometre mesafeli ve aynı zamanda Türkiye'nin sınırları itibariyle en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü etrafını da daha yakından görme ve tanıma imkanı buldu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, amaçlarının festival çerçevesinde ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlere yöredeki tarihi mekanları ve doğal güzellikleri, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nı bu tür kültür ve doğa gezileriyle daha iyi tanıtabilmek olduğunu belirtti.