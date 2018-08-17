Başarılı gençlerden Özgüven’e ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

düzenlen Balkan Türkiye Şampiyonası'nda 3000 metrede Türkiye Şampiyonu ve Balkan 3'üncüsü olan Sevilay Ünaler ile Milli Sporcular ve YKS(Yüksek Öğretim Sınavları)'de Ereğli 1'incisi Türkiye 195'incisi olan Hilmi Doğan ile ailesi ve Ulumeşe Mahalle Muhtarı Ercan Akın Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret etti. Başkan Özgüven başarılı sporcuya ve öğrenciye hediyelerini takdim etti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özgüven şunları söyledi: "Gençlerimizin başarıları ve nazik ziyaretleri ile mutlu olduk. Kendilerini çam sakızı çoban armağanı ödüllendirdik. Gelecek onların başarılarıyla daha da güzel olacak inşallah. Bizler de Belediye olarak her zaman gençlerimizi destekliyor, yanlarında oluyoruz. Kötülüklerden uzak vatanına, milletine, devletine faydalı gençler olmaları yönünde çalışmalar yapıyoruz."