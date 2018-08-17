Çocuklar Başkan Özgüven’in misafiri

BUGÜN NELER OLDU

ilk saatlerinde Belediye gelen çocuklar daha sonrasında sinemaya, oyun salonuna, yüzme havuzuna gittiler. Ayrıca çocuklara yemek ve dondurma ikramı da yapıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan Zengenli minkler Başkan Özgüven'e teşekkür ettiler. Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık diyen Özgüven, "Zengen Mahallemizden gelen 45 yavrumuz Belediyemizin organize ettiği çeşitli etkinliklere katıldılar. Gün boyu Eğlenceli vakit geçiren çocuklarımız sinema, havuz ve oyun parkında doyasıya eğlendiler. İkramlarımızın da olduğu program akşam üzeri son buldu. Çocuklarımız bizim için çok değerli ve onlar her şeyin en iyisine layıklar. Bu anlamda Belediye olarak çocuklarımıza yönelik hizmetlerimize devam ediyoruz. Onların mutluluğuyla mutlu oluyoruz. Zengen Mahallemizden gelen misafirlerimizin de mutluluğuyla mutlu olduk. Allah(cc) yollarını açık etsin, hepsine başarılar dilerim" diye konuştu.