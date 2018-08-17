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‘Devletimizin arkasındayız’

iş dünyası yöneticileri, son günlerde ekonomi üzerinden yapılan saldırılara yönelik ortak bir açıklama yaparak, “Tüm ekonomik saldırılara karşı dimdik devletimizin arkasındayız” mesajı verdi

HALİT TURAN
HALİT TURAN Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
‘Devletimizin arkasındayız’
iş dünyasını temsilen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü'nün ortak yayınlandığı bildiri de Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği reformlarla, özel sektörün lokomotifliğinde başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda önemli mesafeler kat edildiği vurgulandı. Reel sektörün üreten ve ihracat yapan yapısı, sağlam bankacılık sistemi ve devletin özel sektörü üretime teşvik eden bakış açısının Türkiye'yi dünyanın en etkin sanayi ülkelerinden birisi haline getirdiği belirten başkanlar şu mesajları verdi ; "Türkiye kendi bölgesinin en üretken ülkesi olmakla birlikte, küresel ekonominin güçlü bir paydaşı haline gelmiştir. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamları bu dönemde gerçekleştirilmiş, başta ihracat olmak üzere tüm alanlarda sağlanan yüksek performans ülkemizin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmasının yolunu açmıştır. Ancak son dönemde döviz kurları üzerinden hiçbir gerçekle örtüşmeyen son derece ahlaksız saldırılara maruz kalmaktayız. Daha önce ülkemize ihanetlerle, darbe girişimleriyle, vesayetlerle diz çöktürmeye çalışanlar şimdi de döviz kurları ile, ambargolarla ekonomik saldırılarına devam etmektedirler"

"DEVLETİMİZİN ARKASINDAYIZ"
"Konya iş dünyası olarak tüm bu saldırılara karşı, bugüne kadar olduğu gibi şimdi de sonuna kadar devletimizin yanındayız. Gün ülkemizin ve işletmelerimizin bekası için daha fazla sorumluluk alarak, Özel sektörümüzle, çalışanlarımızla, finans kurumlarımızla, devletimizin de desteğiyle millet olarak topyekun kararlı bir duruş göstererek vereceğimiz mücadeleden zaferle çıkacağımızdan hiç şüphe etmiyor, güzel günlerin yine ülkemizin ufkundan doğacağına inanıyoruz"
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