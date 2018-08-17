“Dolarını sat, vatanını satma” kampanyası

BAŞKAN
Recep Tayyip Erdoğan tarafından dolardaki artış ve spekülasyonlara dur demek için başlatılan döviz
bozdur kampanyasına Anadolu Yayıncılar Derneği de katıldı. Uluslararası finans çevreleri ve bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan Türkiye'ye ekonomik olarak diz çöktürme çalışmalarına Anadolu Medyası da dolar bozdurarak "dur" dedi. Bu sabah döviz bürosuna giderek dolar bozduran Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yerel medya olarak "Dövizini sat ülkeni satma" kampanyası başlattıklarını söyledi. Kurtuluş savaşında Kuvayı milliye'ye destek veren yerel medyanın şimdi de ekonomik kurtuluş savaşına destek vereceğini belirten Burhan, "bizler gezi olaylarında Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldık. 17-25 hukuk darbesine karşı Sayın Erdoğan'la görüşerek destek verdik. 15 Temmuz darbesine karşı direndik. Halkımızı darbeye karşı Anadolu da bizler sokağa çağırdık. Şimdi de ekonomik darbe yapmak istiyorlar. İktidar ve muhalefetiyle bu darbeye dur diyeceğiz" diye konuştu.