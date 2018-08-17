Ekonomik savaştan mutlaka galip çıkacağız

KONYA
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında dolar kuru üzerinden Türkiye'ye yapılan baskılara tepki gösterdi. 15 Temmuz'da yapamadıklarını yapmak isteyenlerin bu sefer başka argümanlarla yeni bir savaş başlattığını belirten Altay, ülke olarak bu ekonomik savaştan galip çıkacağımıza olan inancını belirtti. Konya
Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. ABD ile yaşanan gerilim ve sonrasında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ile ABD'nin Türkiye'ye yönelik tutumunu eleştiren Altay, Ülke olarak ekonomik bir savaş verdiğimizi söyledi. Geçmişte Türkiye üzerinde birçok defa denemeler olduğunu bunlardan en vahiminin de 15 Temmuz akşamı yaşandığını kaydeden Altay. "şimdi yeniden bir savaş ile karşı karşıyayız. 15 Temmuz'da yapamadıklarını yapmak için başka argümanlarla ortada bir vakıa yokken adeta yeni bir savaş başlatıldı. Tabii Türkiye'nin bundan 15-16 yıl önceki bir ülke olmadığını unutuyorlar. Önce ayakları üzerinde durmayı başaran, şimdi yürüyen ama gelecekte koşacak bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin bu haline engel olmak için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi. 31 Mayıs 2018'de Büyükşehir Belediyesi olarak yayınladıkları tasarruf genelgesini hatırtalan Başkan Altay, "Söz konusu genelge kapsamında özellikle yerli ürünlerin kullanılması, eğer yerli ürün alternatifi yoksa, illa ithal ürün alınacaksa başkanlık onayıyla bunun yapılacağını, yine bütçe uygulamalarında tasarrufa gidilmesi gerektiğini, kaynak temini ve kaynakların verimli kullanılmasını, personel istihdamı ve iç gücün verimli kullanılmasını, araç ve yakıtta tasarruf sağlanmasıyla ilgili bir genelge yayınladık" dedi.