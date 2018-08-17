Ereğli için canla başla

BUGÜN NELER OLDU

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven Mahalle Buluşmaları kapsamında Toros Mahallesi TOKİ 2. Etap sakinleriyle bir araya geldi. Programda AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları Zübeyir Dursun, Yıldırım Kardaş, Ahmet Can ve teşkilat üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve Mahalle sakinleri yer aldı. Yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Özgüven, "Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşlarımızla bir araya gelerek samimi sohbet ortamında istek, talep ve şikayetlerini dinlemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yaparak hizmet planlamamızı yapıyoruz. Bu anlamda Toros Mahallesi TOKİ 2. Etap sakinlerimizle bir arada olduk. Şimdiye kadar yaptığımız hizmetlerden bahsederek gelecekte planladığımız hizmetlerimizden bahsettik. Ayrıca hemşehrilerimizin istek, talep ve şikâyetleri noktasında gereken notlarımızı aldık ve en kısa zamanda gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Hizmet yolunda en büyük gücümüz hemşehrilerimiz, onların destekleriyle şehrimizi daha değerli hale getirmek için canla başla çalışan bir Belediye var. Bu noktada bizlere destek olan ve hizmetlerimizde en önemli gücümüz olan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu güne kadar yaptığımız hizmetler yapacaklarımızın teminatıdır. Ereğli'miz için çalışmaya ve Ereğli'mize en güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.