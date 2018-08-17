Genç çifte nikâh sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hafta sonu yoğun gündeminden fırsat bularak iki çifte sürpriz yaptı ve nikahlarını kıydı. İlk olarak Urhan ve Karagöz ailelerinin evlatları Fazilet Afra Urhan ve Seyit Ali Karagöz'ün nikah akdini gerçekleştiren Başkan Pekyatırmacı daha sonra Betül Yiğit ve Alperen Kaplan'ın nikahını kıydı. Genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Pekyatırmacı, nikah akitlerinin ardından ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Selçuklu'nun her yıl artan nüfusuna bağlı olarak nikah işlemlerinin de arttığını belirten Pekyatırmacı, "İlçede her yıl yaklaşık 5 bin çiftin nikah işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Fırsat buldukça da çiftlerimizin bu mutlu günlerinde bulunarak gençlerin sevinçlerine ortak oluyoruz. Toplumun temel taşını oluşturan ailenin bireyleri olan gençlerin sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde bu birlikteliği ömür boyu sürdürmeleri en büyük temennimizidir. Yuva kuran genç çiftlerimizi tebrik ediyor, gençleri bugünlere getiren ve onlara emek veren ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.