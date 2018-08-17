Görme engellilerden oyuncak

ALTI
Nokta Körler Derneği Konya
Şubesi üyesi 6 görme engelli, bir oyuncak dükkanını ziyaretlerinde aldıkları bilgi üzerine kendileri de oyuncak bebek yapmaya karar verdi. Yaşları 30 ile 60 arasındaki engelliler, yaptıkları araştırma neticesinde, derneğin de desteği ile oyuncak yapımı için gerekli elyaf, kumaş ve diğer malzemeleri temin etti.El emeği ile yaptıkları ilk denemelerde güzel sonuçlar alan engelliler, oyuncak bebek yapımında seri üretime geçerek daha çok gelir elde etmeyi ve derneklerine katkı sağlamayı planlıyor.Altı Nokta Körler Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Şahin, oyuncak bebek yapımına 'engelliler sosyal hayattan, üretimden uzak dursun' yargısını yıkmak için başladıklarını söyledi. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarının hem kendileri hem de yakınlarının psikolojik durumu açısından çok önemli olduğunu belirten Şahin, "Arkadaşlarımızın sosyal hayata ve üretime katılımı için ne yapabileceğimizi araştırdık. Oyuncak bebek yapabileceğimize karar verdik. Engelli kardeşlerimize gelir kaynağı olması açısından böyle bir adım atmayı düşündük" diye konuştu. Şahin, arkadaşlarının tüm zorluklara rağmen bir şeyler başardıklarında yüzlerindeki mutluluğun kelimelerle tarif edilemez olduğunu vurguladı. Arkadaşlarının ekip çalışması içinde hareket ettiğini, biri kıyafetleri dikerken diğerinin elyafı doldurduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti: "Şu anda oyuncak bebek yapan 6 arkadaşımız var. 55-60 yaşındaki üyelerimiz de oyuncak yapıyor. Onları günün stresinden uzaklaştırabildiğimiz için biz de mutlu oluyoruz. Seri üretime geçtiklerinde arkadaşlarımız için daha fazla gelir getireceğine inanıyoruz. Ayrıca bunun derneğimize de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Küçük de olsa bir gelirleri olduğu için mutlu oluyorlar."