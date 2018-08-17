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‘Hizmet yapmaya devam edeceğiz’

Giriş Tarihi: 17.8.2018
‘Hizmet yapmaya devam edeceğiz’
EREĞLI Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 1981 yılından bu yana hiçbir düzenleme yapılmayan Atatürk Anıtı'nda başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmaları yerinde inceleyerek gereken noktalarda talimatlarını verdi. Hizmet noktasında taşın altına yalnız elimizi değil gövdemizi koyuyoruz diyen Başkan Özgüven, "Şehrimizde yıllardır çözülmeyen sorunların üzerine giderek bir bir çözüme kavuşturduk. Alt yapı, kanalizasyon, asbestli boruların değişimi, rekor sayıda sıcak ve soğuk asfalt, açılan yeni yollar, kaldırımlar, prestij caddeler, vektörel parklar ve sayamadığımız birçok hizmeti Ereğli'mize kazandırdık. Bunların yanında yıllardır düzenleme yapılmayan kötü görünüm oluşturan yerleri de sihirli dokunuşlarla şehrimize yakışır hale getirdik" ifadelerini kullandı.
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