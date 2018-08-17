Kadın Meclisi Mehir Vakfı’nı ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşlarla ve kamu yararına çalışan vakıf, dernek ve kurumlarla buluşmaya devam ediyor. Kadın Meclisi bu kapsamda Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfını ziyaret etti. Vakfın son çalışmaları hakkında bilgi alan Kadın Meclisi her zaman işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem " 22 yıl önce kurulan vakfımız, o günden bu yana binlerce çifti evlendirmenin mutluluğunu yaşıyor. Günümüzde birçok kişi ekonomik sıkıntılar nedeniyle evlenemiyor veya evlilik tarihlerini ertelemek zorunda kalıyor. Maddi sorunlar nedeniyle evlenemeyen çiftlere giyim eşyasından, ev eşyasına, takılarına kadar yardım yapıyoruz. En son Hatay'da 22 düğün yapan vakfımız İstanbul'da 100 Yalova'da 25 çifti evlendirmeyi planlıyor. Kuruluşundan bu yana vakfımızın evlendirdiği toplam çift sayısı ise 13.500. Vakfımıza 18-40 yaşları arasında gelirleri 2 asgari ücretin altında olan herkes başvurabilir."dedi. Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem, ziyaretlerinden dolayı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aynur Avşar'a ve Kadın Meclisi Üyelerine teşekkür etti. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aynur Avşar "Hayırda yarışmanın emredildiği bir inancın mensupları olarak bizler de Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak vatandaşlarımıza elimizden geldiğinde destek olmaya çalışıyoruz. Onlara manevi desteklerimizi verip, yalnız olmadıklarını hissettiriyor ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Gençleri evlendirmek ve onları evlilik kurumuna teşvik e