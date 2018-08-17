Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Öğrencilerine Asım’ın Nesli Gençlik Kampı

Öğrencilerine Asım’ın Nesli Gençlik Kampı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Öğrencilerine Asım’ın Nesli Gençlik Kampı
KONYA Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Bilgehanelerde eğitim gören öğrenciler, Beyşehir'de düzenlenen "Asım'ın Nesli Gençlik Kampı"nda çok sayıda etkinliğe katılarak unutamayacakları anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamındaki Bilgehanelere kayıt yaptıran öğrenciler, yaz boyunca hem birçok kursla eğitimlerine katkı sağlıyor hem de eğlenceli vakit geçirerek tatillerini dolu dolu geçiriyor. Bilgehanelerdeki yaz kurslarında çeşitli eğitimlere katılan öğrenciler, kendileri için Beyşehir'de düzenlenen "Asım'ın Nesli Gençlik Kampı"nda unutulmaz anlar yaşıyor. Beyşehir kampına katılan öğrenciler, programlarına tarihi Eşrefoğlu Camii ziyareti ile başlıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencilerine Asım’ın Nesli Gençlik Kampı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN