Öğrencilerine Asım’ın Nesli Gençlik Kampı

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Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Bilgehanelerde eğitim gören öğrenciler, Beyşehir'de düzenlenen "Asım'ın Nesli Gençlik Kampı"nda çok sayıda etkinliğe katılarak unutamayacakları anlar yaşıyor. Konya
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamındaki Bilgehanelere kayıt yaptıran öğrenciler, yaz boyunca hem birçok kursla eğitimlerine katkı sağlıyor hem de eğlenceli vakit geçirerek tatillerini dolu dolu geçiriyor. Bilgehanelerdeki yaz kurslarında çeşitli eğitimlere katılan öğrenciler, kendileri için Beyşehir'de düzenlenen "Asım'ın Nesli Gençlik Kampı"nda unutulmaz anlar yaşıyor. Beyşehir kampına katılan öğrenciler, programlarına tarihi Eşrefoğlu Camii ziyareti ile başlıyor.