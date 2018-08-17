Pekyatırmacı gençlere deneyimlerini anlattı

SELÇUKLU
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya
Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen "İşin Ehlinden" tecrübe paylaşım programının bu haftaki konuğu oldu. Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programda Başkan Pekyatırmacı, sanayi çalışanı gençlere yaşam tecrübesi, belediye faaliyetleri, Konya ve ülke gündemine dair görüşlerini aktardı. Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, söyleşi öncesinde Selçuklu Belediyesi'ne sanayi çalışanı gençlere yönelik olarak kazandırılan Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisi ve gerçekleştirilen faaliyetlere sağlanan katkılardan dolayı teşekkür etti. Türkiye'de sanayi gençliğine yönelik ilk ve örnek bir projelerin Selçuklu'da uygulandığını ifade eden Vural, projelerin sanayi gençliğinin sosyal ve kültürel hayatına zenginlik kattığını ifade etti. AK Parti iktidarı ile birlikte ülkemizin refah ve büyümede büyük bir ivme kaydettiğini ifade eden Pekyatırmacı, "Bu büyüme sürecinde ülkemize hem yurt içinden hem de yurt dışından kaynak üretildi. Bu kaynağın üretilmesinde temel olan güven ve istikrardı. Yapısı gereği ülkemizden beklentiler çok" dedi.