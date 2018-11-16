2. Uluslararası Hat, Tezhip, Minyatür ve Çini Yarışması sonuçlandı

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Büyükşehir Belediyesi tarafından hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması sonuçlandı. Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların ilgi gösterdiği yarışmada dereceye girenlere ödülleri Hazreti Mevlana'yı Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında 7 Aralık'ta düzenlenecek törenle verilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ikincisi düzenlediği ve hat, tezhip, minyatür, çini dallarında uluslararası sanat camiasında ilgi gören Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'nda dereceye giren eserler belli oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın İslam sanatları ve kültürünün en önemli başkentlerinden birisi olduğunu; hat, tezhip ve çini gibi sanatların Konya'da büyük ilgiyle yaşatıldığının altını çizdi. Hat dalında Endonezya'dan Huda Purnawadi birinci, Malezya'dan Abdul Baki Bin Abu Bakar ikinci ve Mısır'dan Ahmet Rafat Abdulhamid Ahmet üçüncü oldu. Suriye'den Mahmoud Doshou, Mısır'dan Omar Nur Fuad, İran'dan Ahmet Ali Namazi ve Malazya'dan Ahmad Abdul Hadi Bin Shamsul mansiyona layık görülürken; 4 eser de sergileme için seçildi.