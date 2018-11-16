250 milyonluk fabrikada kek üretimine başlandı

BUGÜN NELER OLDU

Programına Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun ve Başkan Yardımcıları, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özkoç, Belediye Meclis Üyeleri, Oda ve Birlik Başkanları, STK Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kek Ünitesi'nin açılışında konuşan Başkan Özgüven şunları söyledi: "Üreticilerimizin her zaman yanındayız. Yoğun uğraşlar sonunda OSB'nde faaliyete geçirdiğimiz fabrikamızın Kek Ünitesi faaliyetine başlıyor. Bu tesis 250 Milyonluk bir tesis, burada bisküvi çeşitleri ve kek çeşitleri üretiliyor ve tamamı yurt dışına ihraç ediliyor. Günde en az 7 Tır, ortalama 10 Tır başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediliyor. Dolayısıyla bir taraftan katma değer oluşturuluyor bir taraftan da ihracat noktasında ülkemize döviz girdisi sağlanıyor. Şu an itibariyle fabrikamız yüzde 50 kapasite ile çalışıyor çünkü üniteler yeni yeni kuruluyor. Sayın müdürümüzün verdiği bilgilere göre yıl sonunda bu oran yüzde yüze yaklaşacak. 426 vatandaşımızın çalıştığı fabrikamızda yıl sonunda kadar bu rakam 750'nin üzerine çıkacak. Böyle değerli bir tesisin Ereğli'mize kazandırılmasında öncü olmaktan dolayı ve Kek Ünitesi'nin açılışında bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu tesisin kurulmasında emeği olan herkese çok teşekkür eder, hayırlı uğurlu olmasını dilerim." Özgüven, "Organize Sanayi Bölgemiz yaptığımız çalışmalarla bölgemizin en cazip sanayilerinden biri haline geldi. Yılbaşı itibariyle de TÜİK verilerine göre süt üretiminde 1. Olan Ereğli'mizde üretilen günlük 1200 ton sütün 3'te 1'inin işleyecek bir tesisi de şehrimize kazandıracağız inşallah. Gelişen toplumlar için üretim olmazsa olmazdır. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlediği bu dönemde daha da çok üretmeli daha da çok çalışmalıyız. Bu noktada en büyük görev bizlere düşmektedir. Daha çok yatırımcıyı ülkemize çekerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma vizyonumuza katkıda bulunmalıyız. Böylece 2023 hedeflerimize daha emin adımlarla ilerlemiş olacağız" dedi.