250 tabanca 300 av tüfeği ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelinde pompalı tüfeklerle işlenen cinayetler, av tüfekleriyle ilgili alınması gereken önlemleri yeniden gündeme getirdi. Polis, cinayetlerin yanında düğün, nişan gibi organizasyonlarda da magandaların elinden düşmeyen av tüfekleriyle ilgili denetimleri sıklaştırdı. Son dönemde Konya başta olmak üzere Türkiye genelinde işlenen cinayetlerde av tüfekleri kullanılmaya başladı. Bunun yanında, sıklıkla nişan, düğün, asker uğurlama gibi organizasyonlarda da magandaların havaya ateş açmak için kullandığı av tüfekleri, amacını aşarak suçu tetikleyen unsur haline geldi.Av tüfeği üretim merkezlerinden biri olan Konya'da suçun oluşmadan önlenmesi ilkesiyle görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, düğün ve konvoylarda magandaların havaya ateş açmalarını engellemek için kent genelinde şok uygulama noktaları oluşturarak magandaların önüne geçmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda ruhsatsız tabanca, tezkeresiz av tüfeği, bıçak gibi suç unsurlarına yönelik denetimlerine ağırlık veren yunus timleri, son 10 ayda kentin farklı bölgelerinde saat gözetmeksizin yaptığı uygulamalarda 250 ruhsatsız tabanca, 300 tezkeresiz av tüfeği, 3 bin de mermi ele geçirdi. Ruhsatsız tabanca ile yakalanan 240 kişiye adli, av tüfeğiyle yakalanan 280 kişiye de idari işlem yapıldı.500 ile 5 bin lira arasındaki fiyatlarla faturasıyla birlikte satılan av tüfekleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Komutanlıkları'ndan çıkartılan tezkere ile kılıfında istenildiği şekilde taşınabiliyor. Güvenlik güçleri, tezkere alınmadan ya da faturasız av tüfeklerini kişiyle birlikte yakaladığında 2521 sayılı kanun gereğince idari işlem yapıyor. Adli işlem yapılmayan tezkeresiz av tüfekleriyle ilgili Kaymakamlar 500 lira idari para cezası kesiyor. Hem kolay ulaşılması hem de az miktardaki para cezaları, av tüfeklerini daha cazip hale getiriyor.