Avrupa 3’üncüsü tekvandocu sevindirdi

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen şampiyonada 53 kilo bayanlarda mücadele veren Beyşehirli milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, ilk turu müsabaka yapmadan geçti. İkinci turda İtalyan rakibi Nora Adami'yi 21-1 mağlup eden Ağrıs, üçüncü turda da Finlandiyalı Elisa Toivonel'i 20-8'lik sonuçla yendi. Çeyrek finalde Alman Vanessa Beckstein'i de 23-14'lik skorla mağlup eden Ağrıs, yarı finalde Litfanyalı Janisa Tarvida'ya 17-7 yenilerek Avrupa üçüncüsü oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, "Beyşehirli milli sporcumuzla ilçe olarak ne kadar övünsek, gurur duysak azdır. Gönlümüzden Avrupa şampiyonluğu geçiyordu ama üçüncülük derecesi de Türkiye açısından önemli bir başarıdır" dedi.