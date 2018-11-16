‘Bağımsızlık Yolunda’ projesi start aldı

BUGÜN NELER OLDU

Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından e-twining projesi olarak kabul edilen "Bağımsızlık Yolunda" isimli proje, faaliyet çalışmalarına başladı. Proje koordinatörlerinden Çumra Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Oğuz, görev alan öğretmenlerin, öğrencilere demokratikleşme ve bağımsızlık terimlerinin hangi kavramları çağrıştırdığını sorduklarını belirterek "Burada amacımız bağımsızlığın, ulus olmanın köklü bir kültüre dayandığını ve ulusumuzun ve diğer ulusların bağımsızlıklarını kazanmak için neler yaptığını ve hangi mücadeleleri verdiğini öğretmektir" dedi. Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Doğan ise, uzun soluklu olarak planlanan projenin Azerbaycan'daki okular ile beraber gerçekleştirildiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Türkiye'de birçok ilden de ortaklarının bulunduğu söyledi. Böyle bir projeyi okullarımızda yürütmekten dolayı onur duyduklarını dile getiren Doğan "Konya'nın adını bu tarz projelerle daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz" dedi.