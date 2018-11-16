Başkan Toru oda temsilcileri ile bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Fatma Toru, geleceğin Meram'ı için görüş alışverişinde bulunmak üzere gerçekleşen buluşmada oda temsilcilerinin Meram ile ilgili önerilerini ve beklentilerini dinledi. Toru, "Daha modern, daha donatılı ve daha yaşanabilir bir Meram'ı hep birlikte inşa ediyoruz" diye konuştu. Başkan Toru, yapılan hizmetler noktasında görüş alışverişinde bulunmak ve bundan sonra atılacak adımlar konusunda da istişare etmek amacıyla oda temsilcileri ile buluştu. 5 yıllık süre zarfında yapılan her yatırımı detaylı anlatmaktan ziyade daha çok teknik konuları işlerinin uzmanlarıyla istişare etmek amacıyla bu toplantıyı organize ettiklerini belirten Toru, öncelikle teknik konularda yapılan yatırımlar ağırlıkta olmak üzere tüm yatırımlarla ilgili oda başkanlarına sunum yaptı.