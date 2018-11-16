Ereğli Belediyesi girişimci kadınlara destek oluyor

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ve Kuzukuyusu mahallelerinde amatör ruhla mantar üretimi yapan kadın girişimciler Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kadınlar Başkan'a ürettikleri mantardan ikram etti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgüven üreten ve aile ekonomisine katkıda bulunan hanımların her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Özgüven, "Üreten toplumlar daima varlığını idame ettirerek sürekli gelişim içerisinde olurlar. Ülke olarak daha çok gelişmek, daha ileriye gitmek için çok çalışarak sürekli üretmeliyiz. Özellikle üreten ve aile ekonomilerine katkıda bulunan hanımlarımıza destek olmak çok önemlidir. Belediye olarak üreticilerimize, kadın girişimcilerimize her zaman destek olmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda Cinler mahallemizde ve Kuzukuyusu mahallemizde amatör ruhla mantar üreticiliği yapan bayanlarımızın samimi ziyaretleri ve başarılı olduklarını görmek bizleri mutlu etti. Kadınlarımızın üretime katılmaları çok kıymetlidir. Bu noktada bizler de üreticilerimizin ve kadın girişimcilerimizin yanlarında olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Bu nazik ziyaretleri için hanımlarımıza teşekkür ediyor başarıların devamını diliyorum" dedi.