Gazilerden Başkan Özkan Özgüven’e teşekkür ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Derneği Çanakkale gezisi ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgüven, "Gazilerimiz şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Kimi gözlerini, kimi ayağını kimi de ellerini ay yıldız için feda eden yürekli, cesur kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Yüreklerindeki vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihe destan yazdılar. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve en son 15 Temmuz'da düşmanlara, hainlere karşı elif gibi dimdik duruşu bu milletin bağımsızlığına ket vurulamayacağının en önemli ispatıdır. Bu ziyaretin bizim için anlamı çok büyüktür, elleri öpülesi gazilerimizin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Onlara hizmet etmek bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı. Özgüven, "Kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin milletimizle bölünmez bütünlüğü için canlarını düşünmeden ortaya koyan şehitlerimize, ahrete irtihal etmiş gazilerimize Allah(CC)'tan rahmet ve yaşayan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Ereğli Gaziler Derneği'mize yürekten teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım" dedi.