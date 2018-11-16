Hançerli, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

BUGÜN NELER OLDU

Mahallesi Cudidağı ve Balık Sokak'ta gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Hançerli; inceleme sonrası yaptığı açıklamasında Çatalhüyük Mahallesi'ndeki sokakların beton asfalt kaplama yapılarak vatandaşların daha konforlu bir ulaşıma kavuşmalarını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Başkan Hançerli ihtiyaç duyulan tüm sokaklarda Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kış öncesinde ilçenin dört bir köşesinde özveriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi. Merkezdeki hizmetlerin, merkeze uzak mahallelere de ulaştırılabildiğine dikkat çeken Hançerli, "Karatay'ın birçok noktasında sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım ve parke çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, merkeze uzak mahallelerde de hizmet ağını her geçen gün artırarak vatandaşların sorunlarını çözüyor" dedi.