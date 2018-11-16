Hazreti Mevlana bu yıl ‘Selam Vakti’ temasıyla anılacak

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HAZRETI Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri için yapılan hazırlıklar devam ediyor. Anma etkinlikleri bu yıl "Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilecek. Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin günümüz insanına, bu büyük mutasavvıf ve mütefekkirin görüşlerini içeren programlarla hitap edebilmesine hizmet etmek amacıyla; bu yıl düzenlenecek olan etkinliklerin ana teması "Selam Vakti", tören mottosu olarak da Hazreti Mevlana'ya ait olan "Selâm denizi coştuğundan gönüllerden kini giderir" cümlesi belirlendi. Bu yıl 07-17 Aralık'ta 15 seans sema töreni yapılacak.