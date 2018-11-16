Konya’da işledikleri balıkla ihracat şampiyonu oldular

BUGÜN NELER OLDU

kıyısı olmayan Konya'nın Hüyük İlçesinde kurulan tesis, Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından getirilen balıkları işleyip ihraç ederek, bu alanda üç yıldır birinciliği kimseye kaptırmadı. İşlemenin yoğun olarak Almanya, İngiltere, Dubai ve Fransa'ya ürün gönderdiği, yıllık 100 milyon avro civarında ihracat gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Denize kıyısı bulunmayan Konya'nın küçük ilçesi Hüyük'te kurulan tesis, Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından getirilen balıkları işleyip ihraç ederek, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar arasında, su ürünleri alanında üç yıldır ihracat birincisi oluyor. Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ilçede göldeki balıkları işlemek üzere 30 yıl önce kurulan tesis, ticari değeri yüksek balık türlerinin azalması üzerine son yıllarda farklı bölgelerden ve yurt dışından balık getirerek üretim yapıyor. Yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlayan tesis, bölge insanı için de önemli bir istihdam alanı olarak dikkati çekiyor. Hüyük'e bağlı Tolca Mahallesi'nde yer alan tesiste, Türkiye'de avlanan balıklar işlenerek ABD, Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç edilirken, başta Çin, Norveç ve Kanada olmak üzere bazı ülkelerden ithal edilen balıklar da işlenip satılıyor.